Kadına yönelik şiddete dair önerge AKP ve MHP'li vekiller tarafından reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP Grubu’nun kadına yönelik şiddetin araştırılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Kadına yönelik şiddetin Meclis tarafından araştırılmasına ilişkin öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

HDP grubu adına konuşan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay; 2022 yılının ilk 10 ayında erkekler tarafından en az 280 kadının öldürüldüğünü söyledi. Kemalbay'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Görüldüğü gibi ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetler dört bir yanda kol gezmektedir. Beşinci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi sorumluluğu üstlenmek yerine kadınları suçlaması, bir kadın düşmanlığıdır, vicdansızlık ve utanç vericidir. Tek adamın kararı ile İstanbul Sözleşmesinden vazgeçilmesi, kadın cinayetlerinin, kadının maruz kaldığı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması çabasından vazgeçmek demektir."