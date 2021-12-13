'Kadına şiddete hayır' diye başlayan maçta bir futbolcu hastanelik oldu

Muğla 1. Amatör Küme A Grubu'nda Bodrum Turkuazsspor ile Turgutreisspor karşılaştı. Grupta 7. hafta mücadelesinde Bodrum Turkuazsspor, Göltürkbükü sahasında Turgutreispor'u konuk etti.

AA'nın aktardığına göre Konuk takım sahaya "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart ile çıktı. Maçın ardından çıkan kavgada, bir futbolcu yaralandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Bodrum Turkuazsspor'dan iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bodrum Turkuazspor'un 3-2 üstünlüğü ile süren maçın uzatma dakikalarında Turgutreisspor eşitliği yakaladı.

Her iki takımın hakemin kararına sürekli tepki göstermesi üzerine Turgutresispor yedek kulübesindeki bir oyuncu ile Bodrum Turkuazspor'un teknik direktörü kırmızı kartla saha dışına çıkarıldı. 3-3 eşitlikle tamamlanan ve grupta Turgutreispor'un namağlup liderliğini koruduğu maç sonunda, soyunma odalarına gidilirken oyuncular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine konuk ekip oyuncusu Hilmi Kızıl, karşı taraftan atılan bir cisimle yaralandı. Yaralı oyuncu olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olaya müdahale etti. Yaralı sporcunun sağlık durumu ise iyi.