Kadına şiddet uygulayan adamı yaralamaktan tutuklanmıştı, tahliye edildi

Eskişehir’de, sokakta eşini ve kızına şiddet uygularken müdahale ettiği Abdulkadir A.’yı yaralayan Tolga Daşkıran hakkındaki tutuklama kararına itiraz edildi. Daşkıran, itiraz üzerine, “meşru müdafaa” gerekçesiyle tahliye edildi.

ANKA'dan Özge Zaim'in haberine göre olay Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşandı. Afganistan uyruklu Abdulkadir A., sokak ortasında eşi ve kızına şiddet uyguladı. Olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise şiddeti engellemeye çalıştı. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abdulkadir A. ile A.’nın eşi kızı; Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran, cezaevine götürüldü. Daşkıran’ın avukatı, verilen tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, olayı meşru müdafaa olarak değerlendirdi. Daşkıran, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla, tahliye edildi.