Halil Falyalı cinayetinde ilk polis raporu ortaya çıktı

Polis Müfettişi Murat Bayram, Halil Falyalı’nın cinayeti sonrası hazırladığı ilk ön raporu basınla paylaştı.

Tele1'den Hazal Güven'in haberine göre, Bayram, dün gece saat 18:45 sıralarında Murat Demirtaş’ın kullandığı SL 001 plakalı araca kimliği meçhul kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edildiğini belirterek, saldırı sonucu Demirtaş’ın olay yerinde araçta bulunan Halil Falyalı’nın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan bulunduğunu aktaran Bayram, olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğine de ulaşıldığını kaydetti. Bayram, Falyalı ve Demir’in otopsisinin de bugün yapılacağını açıkladı.