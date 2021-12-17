Kadın vekiller arasında arbede: CHP’li Karaca’ya beş günlük rapor verildi

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam AKP'li ve CHP'li kadın milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Genel Kurul’daki arbede sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın kolunda ödem oluştuğu ve kendisine beş gün rapor verildiği öğrenildi.

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında dün akşam söz alan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun sözleri, Genel Kurul’da gerginliğe neden olurken, cevap hakkını kullanmak üzere CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca kürsüye geldi.

“Şunu açıkça söyleyeyim, demokrasiyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden öğrenecek değiliz. 'Şeytani düşünce' dedi, asıl o şeytani düşüncelerin kimlerde olduğunu az önce bu kürsüdeki hatibin ağzından hep birlikte öğrendik. 'Eğilip bükülerek iliklenen ceket...' Çok şükür, öyle bir Genel Başkan'ımız var ki CHP içerisinde hiçbir milletvekili Genel Başkan'ın karşısında, hiç kimsenin karşısında eğilip bükülmez” diyen CHP’li Karaca, AKP sıralarına dönerek “Kusursuz teslimiyet sizdedir, teslimiyetin dik âlâsı sizlersiniz. Hiç sataşmayın” ifadesini kullandı.

Kadın milletvekilleri kavga etti, Karaca’ya beş gün rapor verildi

Karaca'nın konuşmasının ardından oturuma ara verilirken, ara verildiği sırada AKP'li ve CHP'li kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın fiziksel saldırıya dönüşmesi sonucunda, CHP Milletvekili Karaca'nın daha önce yaralanan ve 25 dikiş bulunan kolunda ödem oluştuğu; acil servise giden Karaca’ya beş gün rapor verildiği öğrenildi. (ANKA)