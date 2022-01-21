Kadın turisti darp eden taksiciye ev hapsi

İstanbul Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicinin, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Taksicinin kadın turisti darp edip sürüklediği anlar da kameraya yansıdı.
Turistlerin şikâyeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı. "Yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Taksici Mesut D. hakkında ev hapsi kararı verildi.