Kadın sığınma evinde yangın: 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel tedavi altına alındı.

Haber Merkezi

Ağrı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezindeki kadın sığınma evinin bahçesindeki yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcım mutfağa sıçradı. Sıçramanın etkisiyle mutfkakta yangın oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgeye giden ekipler elektrik ve doğalgazı kesti.

Dumandan etkilenen kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)

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