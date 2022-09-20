Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan polis lojmanlarında bir kadın polis memuru İlknur Erim Bahadır (45) evinde ölü bulundu.

Bir çocuk annesi polis memuru Bahadır’ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır’ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerinde Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu. Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bahadır’ın cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek. (İHA)