2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan saldırganın Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi.

32 yaşındaki G.G.'nin 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden'in (28) cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler'i (61) öldürdüğü, Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi. Polisin aradığı G.G. Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

G.G.'nin Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi.