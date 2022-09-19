İki kişiyi öldüren, iki polisi yaralayan saldırganın yaya olarak kaçtığı belirlendi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi.

G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

Polislere saldırdı

Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı.

Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" dedi.

'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim'

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi . Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.