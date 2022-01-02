Kadın öğretmeni darp etmişti: ‘Müdürün saldırganlığı tescil edildi...’

Aydın'da bir lise müdürünün kadın öğretmeni okulda darp etmesi olayı yıllar sonra karara bağlandı. Yargıtay, okul müdürünün ‘kasten yaralama' suçu işlendiğine hükmetti.

Olay, Aydın Buharkent Çok Programlı Lisesi'nde yaşandı. Müdür Ahmet Sarınoğlu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Günel’i okulda darp etti.

Öğretmen, üç gün iş göremez raporu alıp, saldırgan müdürü Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Müdürlük, inceleme başlatmasına rağmen dosyayı kapattı.

Fatma Günel, bu kez Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak mahkeme, müdür hakkında beraat kararı verdi. Bunun üzerine Eğitim-İş Sendikası Aydın Şubesi Avukatı Burak Özdemir, Öğretmen Fatma Günel’in başına gelenlerle ilgili yerel mahkeme kararını Yargıtay 3. Genel Kurulu'na taşıdı.

Yerel mahkemenin Yargıtay'da beraat kararının uygulanmasında ısrar etmesine karşın, Fatma Günel’in itirazı üzerine dava Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu'na taşındı.

Yargıtay, aldığı kararla ve oy birliği ile sanık müdürün kasten yaralama suçunun sabit olduğuna hükmetti. Kararda, “Yerel mahkeme, kasten yaralama suçunu gözetmeden isabetsiz bir kararla sanık hakkında beraat kararı vererek, kararda suçun sabit olduğunu gözetmemiştir” denildi.

Karar üzerine, Okul Müdürü Sarınoğlu, TCK'nın kasten yaralama suçunu içeren 53. maddesine göre 1.500 lira adli para cezasına çarptırıldı ve 4 bin lira mahkeme masraflarının da müdürün ödemesine karar verildi.

Yeniden müdür olarak atandı

Suçu para cezasına çevrilip 5 yıl ertelenen Müdür Sarınoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Aydın Kuyucak Pamukören Anadolu Lisesi'ne yeniden “müdür” olarak atandı.

Bilindiği üzere, kanuna göre kasten yaralama suçu işleyenler, seçme ve seçilme hakkını kaybettiği gibi birçok kamusal hakkını da kaybediyor.

soL, yıllar süren davayı ve Yargıtay’a intikal eden davanın sonucunu Eğitim-İş Aydın Şubesi Avukatı Burak Özdemir, sendika üyesi kadın öğretmen Fatma Günel ve Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir ile konuştu.

‘Bu karar, bu tarz eylemlere meyilli olanlara ayağını denk al mesajı verdi’

soL’un ulaştığı, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) avukatı Burak Özdemir, yaptığı açıklamada Eğitim-İş Aydın Şubesi olarak hemen idari ve adli soruşturma başlattıklarını ve hukuka olan inançlarını kaybetmeden davanın takipçisi olduklarını söyledi. Özdemir, açıklamasında “Geç de olsa bu davranış karşısında az bulsak da yaptığı yanına kâr kalmadı. Dilerim bu durumdan ders çıkarmıştır. Bu karar bu eylemlere meyilli olanlara da ayağını denk al mesajı vermiştir. Okul müdürünün daha önce de benzer durumda kadın öğretmenlere karşı davranışlar sergilediği, mobbing uyguladığı yönünde şikayetler İlçe Milli Eğitim Müdürü'nce araştırıldığı tespit edilmiş olmasına rağmen hala üzerinde yöneticilik görevi vardır” diye konuştu.

‘İlk düğmeyi yanlış ilikledikten sonra doğru iş yapma şansınız yok’

Özdemir, “Şiddet ve mobbing uyguladığı yönünde iddialar ve hakkında şikayet bulunan kişilere hala yönetim görevleri verilmesi çelişkinin en büyüğüdür. Kendisine bir okul, karanlığı aydınlatacak, kötülüğe karşı iyiliği, yanlışa karşı doğruyu öğretecek eğitim emekçileri ve geleceğimizin umudu gençleri emanet ediyorsunuz. Bundan da iyi şeyler bekliyorsunuz. İlk düğmeyi yanlış ilikledikten sonra doğru iş yapma, düzeltme, verim alma şansınız olamaz” ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Sendikası avukatı Burak Özdemir, şiddetin her türlüsüne karşı hassasiyeti olan, şiddet karşısında susmayan, üyelerinin yarısından fazlası kadın olan Eğitim-İş olarak bir uyarıda bulunduklarını söyleyerek, “Üyemiz olsun, olmasın hiçbir eğitim emekçisi yalnız değildir. Eğitim emekçilerine yönelen böylesi bir çağ dışılığı yapanlara, yaptıklarını yanına bırakmamak, haddini bildirmek de bizim asli görevimizdir” dedi.

‘Eğitim-İş, eğitim emekçilerinin sığınacağı en güvenli limandır”

Yandaşlarınızı yetkilerini yanlı kullanmasına başınıza gelecekleri ötelemeye, ertelemeye etki edebilirsiniz ama engellemeye engel olamazsınız” diye konuşan Avukat Özdemir, “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, Eğitim-İş, eğitim emekçilerinin sığınacağı en güvenli limanıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu

Kendisine müdür tarafından fiziki şiddet uygulanan, üç gün görevini yapamayacak hale getirilen ve üç günlük iş göremez raporu almak zorunda kalan Fatma Günel ise yıllar süren mücadelesine ilişkin şunları aktardı:

“2014 yılında öğretmenlik yaptığım okulda, işimle ilgili isteğimi görüşmek üzere öncesinde müdürle konuştum. Ancak isteğimle ilgili gereğini yapmadığı için isteğimi yeniden görüşmek için makamına gittiğim Okul Müdürü Ahmet Sarınoğlu ile konuşurken beklemediğim bir anda koltuğundan kalkarak bağrımdan iki eli ile sert bir şekilde itildim. Kendisinin ne hakla beni ittiğini sorarken de ellerime tırnaklarını geçirerek canımı acıtarak elimin kanamasına neden olduğu için hakkında şikâyetçi olmuştum”.

‘Saldırgan müdür, ilçe idari amirince başarı belgesiyle ödüllendirildi’

Öte yandan, “Saldırgan müdür, sendikamın verdiği destek ile adli mercilere açılan dava sonucunda yargılanmış ve hâlâ okul müdürü olarak görev yapan sanık suçlu bulunmuştur” diyen öğretmen Fatma Günel, “Saldırgan okul müdürünün hakkında olayla ilgili yürütülen idari soruşturmada müfettişler maaş kesimi cezası teklif ederken, dönemin ilçe idari amirince başarı belgesi ile ödüllendirildiğini” hatırlattı.

‘Müdürün saldırganlığı tescillenmiş oldu’

Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir ise soL’a verdiği demeçte, daha önceden uzlaşıyı kabul etmeyen saldırgan müdürün mahkeme tarafından saldırganlığının tescillendiğini söyledi.

Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Kim olursa olsun, öğretmenlerin şamar oğlanı muamelesi görmesine izin vermeyeceğiz. İlk günden beri olayın içerisindeyiz. Belki uzun, 5-6 yıl gibi bir süreç sürdü ama sonunda müdürün saldırganlığı tescillenmiş oldu. Şu an kendisi hala devlette çalışıyor”.