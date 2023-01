Kadın öğretmen, kıyafeti nedeniyle hedef alınmasına tepki gösterdi

Özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri veren F.A., kıyafet tercihi nedeniyle haber konusu olmasına tepki gösterdi.

Öğretmen, hakkında yapılan magazinel haberlere ve ismi verilerek hedef gösterilmesine şu şekilde yanıt verdi:

"Sevgili Odatv çok merak ettiğim bazı sorular var. Kendi halinde yaşayan, eğitimi çok seven, küçük tatlı hedefleri olan bir insanım. Dostlarım, sevdiklerim var. Neden her paylaştığımı her gün isim, soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum."

Öğretmen, sorumsuzca ve duyarsızca yapılan haberlerin niteliğini eleştirdi:

"Ülkemizde her gün haber niteliği taşıyan onca çok değerli bilgiler varken 'F.A. isimli hoca bir video daha paylaştı!'... Gerçekten anlam veremiyorum... Gerçekten bu durumdan zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız? Zafer mi kazanmış olacaksınız? Bilmiyorum... Şaşkınım... Sevenlerimden destek bekliyorum sadece bu kadar..."