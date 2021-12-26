Kadın kurye, trafikte darp edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti.

Danışmaz, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir anda Danışmaz'a saldırmaya başladı.

Yere düşen Danışmaz, araçtaki bir kişinin daha kendisine vurmaya başladığını gördü. Yerde kendisini korumaya çalışan Danışmaz'ın yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından kişiler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan Danışmaz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Danışmaz'ı darp eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Danışmaz'ın kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor. (İHA)