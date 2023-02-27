Kadın katilinin müebbet cezası 'rapor olmadığı' gerekçesiyle bozuldu

İzmir Karabağlar'da Fulya Öztürk'ü öldüren Hasan Ozan Baştosun'a 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Baştosun'un, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığının raporla belirlenerek hukuki durumunun buna göre değerlendirilmemesini gerekçe gösterdi.

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf eden Hasan Ozan Baştosun sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Savcı esas hakkında mütalaasında toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılması talep edilmişti. Geçen yıl Mayıs ayındaki karar duruşmasında tutuklu sanık Baştosun, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılırken, cezasında indirim de uygulanmamıştı.

Karar bozuldu, dosya yeniden yerel mahkemede

Avukatların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, sanık Baştosun'un 2021 yılının Mayıs ayında görülen davada, olaydan önce Fulya Öztürk ile telefonda görüştükleri sırada tartıştıklarını, tartışmadan sonra epilepsi hastası olduğu için aura geçirdiğini öne sürdü. Daire, Bastosun'un işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı konusunda raporunun aldırılması gerektiğini vurguladı. Daire, sanığı hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmediğine de kanaat getirdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza dairesi, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğuna da kanaat getirdi ve yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasına hükmederek dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.