2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Kadın Milli Takım, finalde ABD'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Son şampiyon unvanını koruyan Kadın Golbol Milli Takımı, Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de de şampiyonluğa ulaştı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Kadın Golbol Milli Takımı ABD'yi finalde mağlup ederek şampiyon oldu
Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.
Haber Merkezi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Kadın Milli Takım, finalde ABD'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Son şampiyon unvanını koruyan Kadın Golbol Milli Takımı, Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de de şampiyonluğa ulaştı.