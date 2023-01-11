Kadın düşmanı imamın 'çektiği sıkıntı'nın sebebi ortaya çıktı: Epilasyon işe yaramamış

"Sokaklar kasap dükkanı gibi" ifadeleriyle kadınları hedef alan, başında takkeyle valilik ziyaret eden, hilafet çağrısı yapan imam Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakcı, sosyal medya paylaşımlarıyla kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'e dava açtı.

Ancak dava dilekçesindeki bir cümle Konakcı'nın avukatını azletmesiyle sonuçlandı.

Gürsel Tekin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konakçı'nın dava dilekçesindeki bir cümlenin dikkatini çektiğini belirtti. Tekin "Kadınlara, milletvekillerine ve millete hakaret eden Halil Konakçı bana dava açmış. Dilekçede bir cümle dikkatimi çekti. Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun" diye yazdı.

Kadınlara, milletvekillerine ve millete hakaret eden Halil Konakçı bana dava açmış.



Dilekçede bir cümle dikkatimi çekti.



Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş.



Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/6uL7mAdRW6 — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) January 10, 2023

Sözkonusu dilekçede şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı: "Kişilik ve bedensel hakları hukuka aykırı saldırıya uğrayan müvekkilimiz tarafından hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda elde etmek istediği sonuca ulaşamamış olup, vücudunda yanıklar meydana gelmiş, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında müvekkil lehine uygun oranda manevi tazminata karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

Konakcı dava dilekçesindeki bu ifadelerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yaparak çalıştığı hukuk bürosu ve avukatlarını tüm dava dosyalarından azlettiğini duyurdu. Konakcı azletme gerekçesini de "çalışma prensibimizin uyuşmaması ve hatta dava dilekçemizde kabul edilemez bir hata yapması sebebiyle" diye açıkladı.

❗️DUYURU❗️

Çalışma prensibimizin uyuşmaması ve hatta dava dilekçemizde kabul edilemez bir hata yapması sebebiyle Manisa/Akhisar’da bulunan “ANALİZ HUKUK BÜROSU” sahibi “AVUKAT SEZER BAYLAN’ı” ve çalışanlarını tüm dava dosyalarımdan azlettiğimi kamuoyuna bildiririm.



Halil KONAKCI — Halil KONAKCI (@halil_konakci) January 10, 2023

Hilafet çağrısı yapmış, valilikte başında takkeyle ağırlanmıştı

Sık sık kadınları hedef alan ve gerici açıklamalarıyla bilinen Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakcı, Erzincan’da Vali Mehmet Makas tarafından ağırlanmıştı. Konakcı valiliği ziyarete başında takkeyle gitmişti.

Konakcı'nın son dönemde basına yansıyan gerici ve kadın düşmanı açıklamalarından bazıları şöyle:

- “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor.”

- “Dünyada iki ırk vardır, Müslümanlar ve kafirler.”

- “Burası Müslüman ülke, ne işi var salyangozun soframızda? Devletin görevidir bu. Vatandaşına zararlı olan şeyi yasaklar. Dövmeyi de yasaklasınlar. Yaptıranların dükkanlarını kapatsınlar.”

- “O sahip olsaydı başımızda, o makam (hilafet) hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz.”