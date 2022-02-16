Kadın Dayanışma Komiteleri: Bu çocuğu katiline teslim eden sizsiniz!

Giresun'da zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ölümüne tepkiler sürüyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri, Sıla Şentürk'ü katiline teslim edenin çocuk yaşta evliliği yasallaştırmaya uğraşan siyasi iktidar olduğunu belirtti.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Zorla nişanlandırılan 16 yaşındaki SılaŞentürk, Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Çocuk yaşta evliliği yasallaştırmaya uğraşan siyasi iktidar ve onun denetleyicisi değil uygulayıcısı olan yargı organları! Bu çocuğu katiline teslim eden sizsiniz!" denildi.