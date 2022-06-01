Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kapatılmasına ilişkin dava bugün başlıyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davası için kadınlar İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde buluştu. Adliye önünde duruşma öncesi basın açıklaması yapılırken, barolar, dernekler, siyasi partiler ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nin de olduğu çok sayıda kadın örgütü destek için oradadaydı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da konuşmasında kadın dayanışmasının ve mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Kapatma davasında derneği 36 barodan 280 avukat savunacak.

Ne olmuştu?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Derneği’nin feshi için hazırlanan davaname, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. "Aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Cumhurbaşkanına hakaret söylemlerinde bulunduğu" iddia edilmişti.

KCDP’nin kapatılmasının talep edildiği davanamede, İl Dernekler Müdürlüğü'ne yapılan şikâyet dilekçelerinin de değerlendirildiği ve derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği kanaatinin oluştuğu kaydedilmişti.