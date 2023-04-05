Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılma davası ertelendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması için açılan davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi görülüyor.

Duruşma öncesi adliye önünde konuşma yapan derneğin genel sekreteri Fidan Ataselim, "Kadınlar eşit, özgür yaşasın diye mücadele ediyoruz. LGBTİ+'lar ayrımcılığa uğramasın, nefret cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele ediyoruz. Bizler kim eşitsizliğe uğrarsa, kim haksızlığa uğrarsa onun yanında yer alıyoruz. Bütün eşitsizliklere karşı çıkıyoruz. Halkımız ile birlikte mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan 6284 sayılı kanuna yönelik tartışmalara da değinen Ataselim, "Enkazlar, ölümler olmayabilir. Biz bunu durdurabiliriz. Kadın cinayetlerini durdurmak isteyen derneği hangi anlayış kapatmak isteyebilir? Kadınları ayakta tutan ve şiddetten kuruyan 6284 kanunu hangi anlayış kaldırmak isteyebilir? İstanbul Sözleşmesi'nde hangi anlayış imzayı geri çekti? Bu anlayış Taliban anlayışıdır. İran'daki Molla rejimi anlayışıdır. Biz bu anlayışı tarihin çöplüğüne göndereceğiz" dedi.

'Ahlaka aykırı olan gerici düzendir'

Duruşmayı katledilen kadınların aileleri başta olmak üzere siyasi parti ve kuruluş da izliyor. Davayı takip eden Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Hilal Ataş, dayanışma duygularını paylaşmak için adliyeye geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Platform, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle kapatılmak isteniyor. Biz bu gerici düzenin ahlaka aykırı olduğunu biliyoruz. Bu düzenin kanunlarının bu ülkeyi kadınlara dar ettiğinin de farkındayız. Eşit ve özgür bir ülkeyi kurana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

'Mağdurların yanında olan bir kuruluş'

Duruşmada 2019 yılında öğrencisi tarafından katledilen akademisyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar tanık olarak dinlendi. Platformun kapatılmaması gerektiğini belirten Damar, "Kızım katledilmeden önce takip ettiğim bir kuruluştu. Mağdurların yanında olan bir kuruluş. 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Cinayete kurban giden kadınların yakınlarına destek oldukları için platforma gerekli desteğini veriyorum” ifadelerini kullandı.

Boşanmak üzere olduğu erkek tarafından kaçırılan Şilan Narman da tanık olarak yaptığı konuşmada “Eşim beni kaçırdı. Dernek bana yardımcı oldu. Her davama katıldılar. Tamamen bizim yanımızda duran bir dernek. Davam bitmesine rağmen destekleri sürüyor. Devrem bana psikolog desteği sunacağını söyledi. Ancak beni kimse aramadı. Yine dernek bana destek verdi. Bahsedilen suçlamaların hiç biri yok.” dedi.

Mahkeme, yakınlarını kaybeden ailelerin müdahillik taleplerinin reddine karar verdi. Hakim, tanıkların dinlenilmesi için süre vererek duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.