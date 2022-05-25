Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan 1 Haziran çağrısı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne karşı 'kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' iddiasıyla açılan fesih davasının ilk duruşması 1 Haziran'da görülecek.

Platformun sosyal medya hesabından yayınlanan videoda kadınlar 1 Haziran'da saat 10.00'da İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde buluşacaklarını duyurdu. Paylaşımda "Siz #KadınlarıDurduramazsınız ama biz kadın cinayetlerini durduracağız!" denildi.