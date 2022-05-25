Aksaray'da kadın cinayeti: Eşini ve çocuklarını öldürdü

Aksaray’da sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), eşi Gol Bibi Sultanı'yı (26) bıçakladı.

Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 katındaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılken anne ve 2 kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan babanın tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)