Kadın cinayetine 'elem ve öfke' indirimi!

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıp "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Serkan Dindar hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Dindar'ın, tahrik altında suçu işlediği, "kapıldığı elem ve öfkenin" niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığı öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre; polise, 20 Ağustos 2020, saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

İndirim uygulandı

Dava aşamasında sanık Dindar'ın uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edildi. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen 2 Mart'ta görülen duruşmasında savcı mütalaasını verip, sanık Dindar'ın 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl cezalandırılmasını, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise beraatini talep etti. 28 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp Sanık Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti sanığa, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise ceza vermedi.

Dindar'a verilen cezayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Dindar hakkında, "tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu" dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.