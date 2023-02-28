Kadın AFAD görevlisinden AFAD yetkilisine: 'Onca ceset çıkardık sen neredeydin, başkanmış!'

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 20'in üzerinde bina yıkılmış, enkaz altında kalan yurttaşlar olduğu bilgisi alınarak arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

HalkTV muhabiri Ferit Demir, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir bina enkazının başında yaşananları aktardı. Demir, "Kurtarma çalışması sırasında bir AFAD yetkilisi, kadın AFAD görevlisini enkaz başında uzaklaştırmak isteyince kadın isyan etti, tepki verdi. Onlarca TV ve ajans kamerası kayıttaydı, polis bir tek benim çekimimi engellemek istedi" dedi.

Videoda AFAD görevlisi kadının, "Burada boy gösterirler ancak başka bildikleri bir şey yok. O enkazlarda neredeydiniz? Bana bunun hesabını verin o zaman. Askerlerle, madencilerle çalıştım tek başıma. Biz orada 100 tane ceset çıkardık. Sen neredeydin, başkanmış!" dediği duyuldu.