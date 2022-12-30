Kadıköylüler 'Söğütlüçeşme'de AVM istemiyoruz' imzalarını TCDD'ye teslim etti

İstanbul'da Kadıköy Söğütlüçeşme’de devam eden viyadük/AVM projesine tepkiler sürüyor.

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı dün saat 11.00'de Kadıköy TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası'na giderek yaklaşık bir aydır topladıkları ''Söğütlüçeşme'de AVM istemiyoruz!'' imzalarını teslim etti.

Basın açıklamasını Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı adına Fulya Girginer okurken, YTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Bayraktar da bir konuşma yaptı. Bayraktar, "Burada 'Ulaştırma adına yapıyoruz' denilen şey, ulaştırma ilkelerine tümüyle aykırıdır. Çünkü yapılacak yapıyla burada zaten içinden çıkılmaz hale gelmiş trafik durumunu daha da kötü hale getirecektir. Dolayısıyla kentin böyle önemli bir bölgesinde; kent yapılaşması, sosyal yapı, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve çevre kirliliği artacak. İnsanların yaşamı daha da zorlaşacaktır. Bunun için bu değişikliğin yapılmasına kesinlikle karşıyız" dedi.

'Şirket inşaatı hızlandırdı'

Basın açıklaması şöyle:

"Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı olarak bir ayı aşkın süredir 'Söğütlüçeşme'de viyadük gerekli değildir. Kadıköy halkı yeni bir AVM istemiyor' diyerek imza topladık. Toplamaya da devam edeceğiz.

İmza çalışmasına Kadıköy halkının ve İstanbulluların ilgisi büyük. Ancak Akfen/Fıratcan İnşaat Çetesi halkın tepkisini de, hukuki süreci de kaale almıyor. Öyle ki viyadük inşaatı diye gizledikleri AVM projesi ortaya çıkınca, vites arttırdılar. İnşaat hızlandı, 7 /24 çalışıyor.

Söğütlüçeşme’yi Gar yapıp Haydarpaşa’yı yağmalayacaklardı. Olmadı. Çivisi çıkmış adalet sistemi bile bu kadarına izin veremedi. Mahkeme projeyi iptal etti.

Şimdi Garsız AVM’ye bir viyadük bahanesi buldular... Hiçbir gereği olmayan bir ulaşım projesini bahane ederek Kadıköy’ün göbeğinde yeni bir alışveriş merkezi inşa ediyorlar. Halkın gereksinimlerini karşılamak yerine, yükünü artırıyor; hayatı zorlaştırıyorlar. Kadıköylüleri göçe zorluyorlar.

AVM değil, diyorlar. Yeme-içme merkezi... Aynı hayali başka şekilde satıyorlar: Yeme içme ve tüketme için Kadıköy’e dolacak milyonlarca kişi ve onlardan kazanacakları paralar...

İnsana, doğaya ve toplum çıkarlarına saygısı olmayan, sadece paranın ve rantın peşinde koşan bu zihniyete karşı uzun süredir Kadıköy’de yaşam alanlarının ticarileşmesinin mağduru Kadıköylüler olarak soruyoruz:

AVM projesi dava sonucu iptal edildikten sonra ortaya çıkan yeni projede çok az fark olmasına rağmen nasıl tekrar onaylandı? Proje mahkeme sürecini beklemeden neden ve nasıl bu kadar hızlı ilerledi ilerledi?

500'den fazla ağacı 108 dükkan uğruna, rant uğruna kesmeye gerek var mıydı?

TCDD, İBB ve Kadıköy Belediyesi aylardır bu konuda niye suskun?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının kamusal alanları koruması, ulaşımı toplumun yaşamını kolaylaştırmak için düzenlemesi gerekmiyor mu? Yap-sat şirketlerine peşkeş çekilen alanın afet için tutulması gerekirken, dükkan üstüne dükkan yapmanın gereği nedir?

Yerel yönetimlerin toplumsal çıkarları koruması, halkın yaşam standartlarını kollaması gerekmez mi? Yerel yönetimler nasıl oluyor da bu konuda susuyor, dava açmıyor? Sınırları içerisinde olan hukuksuz, ruhsatsız bir inşaat ile ilgili ne sorulsa kafasını kuma gömen bu zihniyetin bu kadar susmasının nedeni ne?

'Mücadeleye devam edeceğiz'

Aylardır mücadele ediyoruz. Kapalı kapılar ardında dönen pazarlıklardan da, yapılan inşaatın sürekli alanının genişlemesinden de biz Kadıköylülerin haberi olmuyor. Bütün kurumlar kaçak, saklanıyor. Soru soruluyor, yanıt alınamıyor. Geçiştiriliyor, bilmezden geliniyor. TCDD'nin inşaatı verdiği Akfen/Fıratcan İnşaat Çetesi elini, kolunu sallaya sallaya sürekli alanını genişletiyor. Hukuki süreç sürüyor, bilirkişi atanacak. Ancak bilirkişi gelip incelemeden inşaat tamamlanacak, her şey o kadar hızlı ilerliyor. TCDD'ye AVM istemediğimizi, bu kent suçunu acilen durdurmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyor, 1500'den fazla imzayı teslim ediyoruz.

Konunun takipçisi olacağız, mücadeleye devam edeceğiz.

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı''