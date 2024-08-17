Kadıköylüler Kalamış Limanı'nın satışını yargıya taşıdı: İhaleyi durdurun, özelleştirmeyi iptal edin!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı "genişletilerek" özelleştiriliyor.

Halihazırda Koç Grubu'nun işlettiği limanın 40 yıl daha özelleştirilmesi için düzenlenen ihaleyi, 13 yıllık sürecin sonunda 505 milyon dolar teklif veren müteahhit Vahit Karaarslan kazandı.

Özelleştirmenin tamamlanması için sonucun Resmi Gazetede yayınlanması gerekiyor.

Bu sırada Kadıköylüler ihalenin durdurulması ve özelleştirmenin iptal edilmesi için yargı yolunu tuttu.

Kamunun yararı yok aksine zararı var

"Halkın sahillerini satamazsınız" diyen Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na dava açtı.

Kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu ihale mevzuatına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle özelleştirme ihalesinin yürütmesinin durdurulması istendi. Ayrıca özelleştirme ihalesinin iptal edilmesi de talep edildi.

Dava, liman sahasının yeni imar planı doğrultusunda genişletilmesi halinde oluşacak tahribattan doğrudan etkilenecek Fenerbahçe ve Zühtüpaşa Mahallesi sakinleri adına açıldı.

Kadıköylüler adına avukat Onur Cingil, dava dilekçesini Danıştay Başkanlığı'na sundu.

Özelleştirme sürecindeki tüm işlemlerin usule, kanuna ve hukuka aykırı olduğunu kaydeden dava dilekçesinde, liman alanının ikinci derece doğal sit alanı ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olduğu hatırlatıldı.

Yeni imar planı değişikliğinde koruma ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı.

30 bin metrekare yapılaşmaya açılacak

Dava dilekçesinde yer verilen bilgilere göre özelleştirme ihalesine çıkılan alanda 15 bin metrekare inşaata açılacak; yeşil alanların, parkın, yürüyüş yolunun olduğu 30 bin metrekare alanda yapılaşmaya izin verilecek.

ÇED Raporu dahi istenmeden özelleştirmeye dahil edilen imar değişiklikleriyle ortaya çıkacak sorunlar şöyle sıralandı:

Kıyı silüeti bozulacak

Biyolojik ve kimyasal kirliliğe neden olacak

Deniz alanında ekolojik denge bozulacak

Doğal su akımları ortadan kalkacak

İnşaat yoğunluğu ile nüfus ve taşıt sayısı yoğunlaşacak

Kadıköylüler bu nedenle iptalini istedikleri ihalenin kamu yararı sağlamadığı gibi kamunun zarar görmesine yol açacağını vurguladı.

'Burada bir şahsın zenginleşmesi var'

Marinanın ülkenin yüzde 1'lik kesimine hitap eden bir alan olduğunu kaydeden Kadıköylüler, "Bu ihalede sadece ihaleyi alan bir şahsın ticareti ve zenginleşmesi vardır" dedi.

Anayasa ve Kıyı Kanunu'na da atıfta bulunan başvuruda "Kıyılar ne bir kişinin ne bir topluluğun olmamalıdır, kamunun olmalıdır" denildi.

Dava dilekçesiyle birlikte bilirkişi ve uzman mütalaaları da Danıştay'a iletildi.

Danıştay mimarların davasını reddetti

Özelleştirme ihalesinin iptali için bir dava da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılmıştı.

Ancak Danıştay geçtiğimiz hafta bu davayı, Mimarlar Odası’nın kuruluş amaçlarıyla ilgisi bulunmadığını öne sürerek reddetti.

Öte yandan karara muhalefet eden bir mahkeme üyesiyse Oda’nın dava açma ehliyetinin bulunduğunu belirterek davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesini isteyen 32 Kadıköylü yurttaş ise Şubat 2021’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.