Kadıköy'deki toplu kedi ölümlerine dair inceleme başlatıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir yurttaşın, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.

Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin öldüğü tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi. (AA)