Kadıköy'deki Suruç anmasında gözaltına alınan 104 kişi serbest bırakıldı

Urfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 33 kişiyi anmak için dün Kadıköy Halitağa Caddesi’nde düzenlenen anma etkinliğine katılan 106 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük iki çocuk götürüldükleri Çocuk Şube’de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatların da bulunduğu 104 kişi ise Vatan Emniyet'e götürüldü. Haklarında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yapıldığı öğrenilen 104 kişiden 90’ı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haklarında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan da işlem yapılan 16 kişi ise Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Dosya üzerinden inceleme yapan savcılık, 2 kişiyi tutuklanma, 14 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

2 kişiye ev hapsi

Nöbetçi hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 2 şüpheliye 1 aylık ev hapsi verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün yapılmak istenen anma etkinliğinde gözaltına alınanlar ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapılmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

“Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 şahıs gözaltına alınmıştır.” (ANKA)