Kadıköy'deki eyleme polis saldırdı: Çok sayıda gözaltı var

Giderek kötüleşen ekonomik sorunların üzerine dün döviz kurundaki ani yükselmeyle birlikte tepkiler sokağa taşmaya başladı. Dün TKP'nin çağrısıyla gerçekleşen eylemler ses getirirken bugün de çok sayıda kentte iktidarın istifasını talep eden protestolar devam etti.

Bugün akşam saatlerinde Kadıköy'de iktidarı protesto etmek için bir araya gelenlere polis müdahale etti.

Polis İstanbul Kadıköy'deki Boğa heykelinde gerçekleşen buluşmaya saldırırken çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Bölgeye ek gözaltı minibüsleri getirildi.

Çevik kuvvet polisleri Kadıköy'de eylemin olduğu yere çıkan sokakları ise kapattı.