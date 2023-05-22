Kadıköy’de ters kelepçeyle gözaltına alınan gençlere tutuklama talebi

Dün Kadıköy moda sahilinde halay çektikleri için polis tarafından saldırıya uğrayan Finans Merkezi Şantiyesinde çalışan aralarında üyelerimizin olduğu işçi arkadaşlarımız bugün ifadelerinin ardından tutuklamaya sevk edildiler.

Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş olarak süreci takip ediyoruz pic.twitter.com/QRdKI88QcL