Kadıköy’de ters kelepçeyle gözaltına alınan gençlere tutuklama talebi

Kadıköy’de Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri sırada polisin müdahalesiyle karşılaşan ve ardından yere yatırılarak ters kelepçeye gözaltına alınan 4 genç tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de müzik dinleyip halay çektikleri sırada polisin müdahalesiyle karşılaşan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde Kürtçe müzik açıp eğlenen bir grup gence, polis ekipleri "çevreye rahatsızlık verdiklerini" söyleyerek müdahale etti. Yaşanan gerilimde iki kişinin müdahaleye direnmesi üzerine polis biber gazı kullandı ve havaya ateş açtı.

Daha sonra S.G, B.G, C.K. ve İ.A, yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. 4 kişi hakkında "görevli memura mukavemetten" işlem yapıldı.

Gençlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre 4 kişi, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Dev Yapı-İş: İşçi arkadaşlarımızın sürecini takip ediyoruz

Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş, gençlerin üyeleri olduğunu ve İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalıştıklarını açıkladı.

Sürecin Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş olarak takip edildiği belirtildi.

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