Kadıköy’de ters kelepçeyle gözaltına alınan gençlere tutuklama talebi

İstanbul Kadıköy'de müzik dinleyip halay çektikleri sırada polisin müdahalesiyle karşılaşan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde Kürtçe müzik açıp eğlenen bir grup gence, polis ekipleri "çevreye rahatsızlık verdiklerini" söyleyerek müdahale etti. Yaşanan gerilimde iki kişinin müdahaleye direnmesi üzerine polis biber gazı kullandı ve havaya ateş açtı.
Daha sonra S.G, B.G, C.K. ve İ.A, yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. 4 kişi hakkında "görevli memura mukavemetten" işlem yapıldı.
Gençlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre 4 kişi, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Dev Yapı-İş: İşçi arkadaşlarımızın sürecini takip ediyoruz
Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş, gençlerin üyeleri olduğunu ve İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalıştıklarını açıkladı.
Sürecin Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş olarak takip edildiği belirtildi.
Dün Kadıköy moda sahilinde halay çektikleri için polis tarafından saldırıya uğrayan Finans Merkezi Şantiyesinde çalışan aralarında üyelerimizin olduğu işçi arkadaşlarımız bugün ifadelerinin ardından tutuklamaya sevk edildiler.— DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) May 22, 2023
Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş olarak süreci takip ediyoruz pic.twitter.com/QRdKI88QcL