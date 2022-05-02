Kadıköy’de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı

Kadıköy’ün simgelerinden olan boğa heykelinin restorasyonu tamamlandı. Boğa heykeli bayramın ilk gününde açıldı.

Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864'te yapılan tunç boğa heykeli, 1987'de Altıyol'a taşındı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken, birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları için 24 Nisan'da heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Bir hafta bakıma alınan boğa heykeli, restorasyonun tamamlanmasının ardından bayramın ilk gününde açıldı. (İHA)