Saldırıya uğrayan Kadıköy Boğa Heykeli kapatıldı

Kadıköy’de tahrip edilen Boğa Heykeli için restorasyon çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.

1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy'ün sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görülmüştü. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar oluştu. Yaşanan olay sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen ekipler, Boğa Heykeli çevresini bariyerle kapatarak yenileme çalışmalarına başladı.