Kadıköy'de patlama yaşanan ev havadan görüntülendi

Dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de bir evde patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle evde bulunan 3 kişi öldü.

Patlamayla birlikte başlayan ve diğer binalara da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama yaşanan evde ve çevresinde oluşan tahribat gün aydınlanınca görüntülendi.

Patlamanın ardından olay yerine giderek inceleme yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz sebebiyle olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın kaynağının doğalgaz olmadığını açıkladı.

Olayla ilgili çalışmalar sona ererken, emniyet açıklaması bekleniyor. (İHA)