Kadıköy Fikirtepe'de patlayan ne? Doğalgaz mı? İşte o iddia...

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde meydana gelen patlama ve sonrasında iki resmi kaynaktan gelen farklı içerikteki açıklamalar kafaları karıştırdı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiğini bildirerek 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığını açıklamış ve medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" demişti.

İstanbul Kadıköy’de akşam saatlerinde bir binada patlama meydana gelmiş ve çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçramıştı.

Ortaya çıkan bilgiler ve çelişkili ifadeler sonrası Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, yaşanan patlamayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"Kadıköy'ün göbeğinde bir binada ardı ardına patlamalar yaşanıyor. İstanbul Valisi doğalgaz diyor, İBB başkanı aksini söylüyor. Üstelik söz konusu binada doğalgaz olmadığı öne sürülüyor! Ne patladı peki, binada yabancılar mı vardı, Hatay'da olduğu gibi patlayıcı mı üretiyorlardı?"