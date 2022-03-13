Kadıköy'de nehirler için eylem: 'Talanınıza geçit vermeyeceğiz!'

14 Mart Dünya Nehirler İçin Eylem Günü dolayısıyla çevre platformları Kadıköy Rıhtım'da ortak eylem düzenledi.

35 yerel platformun katılım çağrısı yaptığı eylemde, "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atılırken, "Nehirlerimizde derebeyleri istemiyoruz", "Ekoloji mücadelesi engellenemez" ve "Koru'ma dokunma" yazılı pankartlar taşındı.

Çeşitli platformların konuşmalar yaptığı eylemde Dersim Dernekleri Federasyonu adına Munzur Koruma Kurulu bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle:

"Yarın '14 Mart Uluslararası Nehirler, Su ve Yaşam için Barajlara Karşı Eylem Gününü', önümüzdeki hafta Dünya Orman Haftasını, 22 Mart Dünya Su Gününü karşılayacağız. Ne yazık ki günler takvimde bir yapraktan öte durmuyor. Her şeye bir gün belirleyenler hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. Bugün burada bir kez daha 'belirli gün ve haftalarını' hatırlatmak, Dersim'in çığlığını haykırmaya ve doğamız için ayakta olduğumuzu duyurmaya geldik.

Yerli ve uluslararası şirketler, pandemi koşullarını da fırsat bilerek ülkemizin dört bir yanında ormana, suya doğaya karşı büyük bir yağma hareketini arttırarak devam ediyorlar. Dersim coğrafyası olarak biz de 'payımıza' düşeni fazlasıyla alıyoruz.

Bizler, suyuna, toprağına, yaşam alanlarına, tarihi- kültürel ve sosyal değerlerine sahip çıkan Dersim Halkı olarak; Akıl, bilim ve izandan yoksun projelerin uygulayıcıları ve sahiplerini bir kez daha uyarıyoruz. Sizlerin, yaşam alanlarımızı yok edecek projelerinize Dersim'de yaşam hakkı tanımayacağız.

Suyunu, Yaşamını, Yaşam Alanlarını sermayeye teslim etmeyenler; Vadisini, Deresini, Merasını, Ormanını, Toprağını, Doğasını, Emeğini koruyanlar, kapitalizme, emperyalizme karşı mücadele edenler olarak bir kez daha haykırıyoruz, talanınıza geçit vermeyeceğiz!

Munzur Özgürdür, Özgür Akacak!

Munzur Hayattır Hayatın Akışı Durdurulamaz!

Munzur’uma Dokunma!

Dersim Dernekleri Federasyonu (adına)

Munzur Koruma Kurulu"