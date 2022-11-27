Kadıköy'de kadınların eylemlerine yasak: Çok sayıda gözaltı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü dolayısıyla Taksim'de yapılmak istenen eylemlerin yasaklanmasının ardından bugün Kadıköy'de gerçekleştirilmesi planlanan eylemler de Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

İlçede düzenlenmek istenen farklı eylemlere polis müdahale etti ve çok sayıda kadını gözaltına aldı.

İlerici Kadınlar Derneği’nin İstanbul Kadıköy’de yapacağı 25 Kasım eylemine polis müdahale etti. İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ve TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İKD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz bu karanlık sömürü düzenini sonlandırana kadar sürecektir! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın! Bugün İstanbul Kadıköy’de yapacağımız basın açıklaması öncesinde aralarında Genel Sekreterimiz Nuray Yenil'in de bulunduğu 23 arkadaşımız gözaltına alındı. Bu saldırı, ülkemizdeki hukuksuzluğun açık göstergesidir ve kabul edilemez. Gözaltına alınan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır! Ülkemizde laikliği ve dolayısıyla hukuku ayaklar altına alan iktidar kadın düşmanlığını da bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele yerine şiddeti alışkanlık haline getirenler bilmelidir ki, İKD geri atmaksızın gericiliğe ve sömürüye karşı laiklik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürecektir. Mücadelemiz onların karanlık sömürü düzenini sonlandırana kadar sürecektir!" denildi.

TKH tarafından yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İlerici Kadınlar Derneği tarafından yapılmak istenen basın açıklaması polis saldırısı ile engellendi. Polisin gayrı meşru tutumu sonucu başta Parti Genel Başkanımız Aysel Tekerek, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil, İstanbul İl Sekreterimiz Kamil Tekerek, Parti MK üyelerimiz Ali Öztutan, Evrim Saldıran, Özgür Karadaş olmak üzere parti üyesi ve yöneticisi, İKD üyesi ve yöneticisi toplam 23 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullanılırken, "Kadın ve erkek emekçilerin güvenle yaşayacağı, eşitlikçi bir düzen, sosyalist bir Türkiye kurana kadar mücadelemiz devam edecek!" denildi.

İskele Meydanı'ndaki eyleme de polis engeli: 40'ı aşkın gözaltı

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri’nin Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlemek istediği eyleme de polis engel oldu.

Kadınları çembere alan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak aralarında Genel Sekreterimiz Fidan Ataselim'in de bulunduğu 40'ı aşkın üyemiz gözaltına alındı” dendi.