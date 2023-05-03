Kadıköy’de istek şarkıyı çalmadığı için genç müzisyeni öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Mehmet Caymaz isimli kişi rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı çalmadığı bahanesiyle bıçaklamıştı. Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Denize atlayan saldırgan Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirtti ve cinayetin işlenmesinde "istek şarkı"nın etkili olduğunu doğruladı. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.