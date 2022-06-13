Kadıköy'de gözaltına alınan 68 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dün “Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik’e yürüyoruz” sloganı ile aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu kalabalık bir grup yürüyüş yapmak istedi. Polisin müdahale ettiği gruptan 70 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 25’i ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Eyleme katılanlar hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet”, “görevli memura direnme” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Savcılıkça ifadeleri alınan kişilerden 23’ü adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle, 2’si ise tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 23 kişi haftada bir imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 kişi ise tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP Kadıköy İlçe Eşbaşkanı Kuray Turkay ve Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu (SGDF) üyesi İsmail Temel tutuklandı.