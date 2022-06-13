HDP'li Beştaş'tan Akşener'e tepki: 'İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kadıköy'deki yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Dün Gemlik Yürüyüşü için Kadıköy'de toplanan HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiye polis izin vermemiş, ara sokaklarda süren eylemlerde 70 kişi gözaltına alınmıştı.

Meral Akşener sosyal medya hesabından, "Kadınlar Günü'nde bile gösteri izni vermeyenlerin ilginç bir şekilde göz yumduğu Kadıköy'deki terör propagandasında, polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" paylaşımını yapmıştı.

Beştaş bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Akşener'in paylaşımına tepki göstererek "Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?" dedi.

'Sanki orada özgürce yürümüşüz demeye getiriyor'

Beştaş şöyle konuştu:

"Sayın Akşener 'Kadınlar yürütülmüyor' derken bizler sanki orada özgürce yürümüşüz demeye getiriyor. Sayın Akşener, dün konuşulmasına bile izin vermediler. Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor? Hakikaten şaşırmamak mümkün değil. Eğer muhalefette olmak, güçlü bir muhalefet yapmak istiyorsa Kürt düşmanlığını körükleyen söylemlerden ve politikalardan uzak durması lazım. Evet, gençler ölmesin, savaş bitsin, savaşa karşıtlık temelinde tecrit bitsin diye yapılan etkinlikten rahatsızlık duyulması ciddi kaygı vericidir bizim için. Bu siyaseti halk çok iyi görüyor. Muhalefete de soruyoruz; tecrit var mı yok mu? Varsa neden var? Bunun cevabını istiyoruz. İşkenceyi onaylıyorlar mı onaylamıyorlar mı? Siz savaş politikasının mı yoksa çözümün mü yanındasınız?"