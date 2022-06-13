Kadıköy'de gözaltına alınan 70 kişiden 45'i serbest bırakıldı

İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan ve diğer cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına karşı Bursa’nın Gemlik ilçesine gerçekleştirilecek yürüyüş için Kadıköy’de toplanan gruptan gözaltına alınanların bir kısmı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ArtıGerçek'te yer alan habere göre, 45 kişi avukatları olmadan emniyetteki ifadelerinin alınarak serbest bırakıldı. 25 kişinin ise savcılık ifadesinin alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'sine savcılık karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi gözaltına alınanların avukatlarıyla görüştürülmediğini açıkladı.

ÖHD İstanbul Şubesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltı takibi yapmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleri emniyet tarafından engellenmektedir. Meslektaşlarımız emniyete alınmamakta müvekkillerimiz ile görüştürülmemektedir“ denildi.

ÖHD, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkillerinin ifadelerinin avukat olmadan alındığını belirtti.

