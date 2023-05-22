Kadıköy'de gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de Kürtçe müzik eşliğinde halay çektikleri sırada polis tarafından müdahale edilen ve karşı çıktıkları gerekçesiyle havaya ateş açılarak gözaltına alınan 5 genç tutuklamaya sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kadıköy Moda sahilinde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlerin müzik hoparlörüne el koyan polise, gençler karşı çıktı. Bunun üzerine polis havaya ateş açarak, 5 genci gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençlerin akıbeti hakkında bilgi edinmezken, gece geç saatlerde sosyal medyada birçok hesap tarafından gözaltına alınan ve ters kelepçeli bir şekilde yüz üstü yatırılmış gençlerin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde polis arabasından da mehter marşının çaldığı ve gençlere zorla dinlettirildiği görüldü. Kadıköy’de bulunan İskele Karakol’da tutulduğu öğrenilen 5 genç, sabah saatlerinde savcılıkta ifadeleri alınmak üzere Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Gençlerin, gözaltında işkenceye maruz kaldığı, sırt ve kol bölgelerinde işkence izlerinin olduğu öğrenildi.

Savcılıkta ifade veren Kadir Gülşen, Barış Gülşen, Seyithan Gülşen, İdris Akpınar ve Cahit Kurt, “Polise mukavemet etmek” suçlanıyor. Savcılık ifadeleri ardından 5 genç, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Gençler, Hakimlik sorgusu ardından adli kontrol şeklindeki ceza uygulaması ile serbest bırakıldı.