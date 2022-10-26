Kadıköy'de Fincancı protestosuna polis engeli: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek için Kadıköy’de yapmak istediği açıklamaya polis izin vermedi.

Konuyla ilgili soL'a konuşan görgü tanıkları, polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınanların sayısının 70'e yakın olduğunu belirtti.

Gazetecilerin görüntü alması engellendi

ANKA'nın aktardığına göreyse çevrede yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kaymakamlığın ilçede eylem yasağı kararı aldığını bildirerek, açıklama yapılmasına izin vermedi. Bu sırada bir kadın yurttaş, "Kaymakamlık kararının bizim eylemimizle, basın açıklamamızla herhangi bir ilgisi yok. Biz Şebnem Korur Fincancı ile dayanışmak için buradayız. Serbest bırakılmasını istiyoruz hocamızın. O insan haklarını savunduğumu gibi, biz de onun haklarını savunuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın" dedi.

Yurttaşlar, sloganlar atmaya başlayınca polis sert müdahale etti. Olay sırasında gazetecilere de müdahale eden polisler, gazetecileri alandan uzaklaştırarak, görüntü alınmasını engelledi. Onlarca kişi ise gözaltı araçlarına bindirilerek götürüldü.