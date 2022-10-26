TTB Başkanı Fincancı'dan mesaj: Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, avukatları aracılığıyla yolladığı mesajda “Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız” dedi.

Fincancı'nın mesajını Bülent Şık sosyal medyada paylaştı. “İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla…” diyen Fincancı'nın mesajı şöyle:

'Bu karalama kampanyasını birlikte aşacağız'

“Sevgili yol arkadaşlarım,

Bu gerçek dışı durum ile karşı karşıya kaldığınız için üzgünüm. Ancak dayanışma ile bu gerçek dışı süreci aşacağımızı biliyorum.

Sizlere kaynaklarıyla bilimsel görüş sürecini aktaracaktım, fırsat olmadı. Bu süreç bitince delillendirme üzerine bir toplantı yapalım.

Sizlerin kesinlikle çok yoğunluğunuz vardır, bu yoğunluğa maalesef ben de katkı sunmuş oldum. Bu karalama kampanyasını da aşıp birlikte mücadele edeceğiz. İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla…

Şebnem.”