'Kadıköy'de çocuğa bekçi tacizi' iddiasına yalanlama

Kadıköy’de 16 yaşındaki kız çocuğunun bekçilerin sözlü tacizine uğradığı ve gözaltına alındığı iddiası yalanlandı. İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada, "Z.B. isimli şahsın, görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkarttığı, kendisine işlem yapılması halinde görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını arkadaşı F.Ç. isimli şahsa beyan ettiği, F.Ç. isimli şahsın resmî ifade içeriğinden öğrenilmiştir" denildi.

Emniyetin açıklamasında "Şahıslar hakkında işlem yapılmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilecekleri sırada Z.B. isimli şahsın, görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkarttığı, kendisine işlem yapılması halinde görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını arkadaşı F.Ç. isimli şahsa beyan ettiği, F.Ç. isimli şahsın resmî ifade içeriğinden öğrenilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, haberde yer alan taciz ve gözaltı iddialarının asılsız ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, "Şüphelilerden F.Ç. hakkında 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Z.B. isimli şahıs hakkında 'görevli memura iftira' suçundan adli işlem başlatıldı" denildi.