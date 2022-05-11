Kadıköy'de 16 yaşındaki kız çocuğu önce bekçiler tarafından taciz edildi, ardından gözaltına alındı

Kadıköy'de erkek arkadaşıyla gezen 16 yaşındaki kız çocuğu Bekçiler tarafından önce taciz edildi, ardından gözaltına alındı.

Çocuk Büro'da olduğu öğrenilen 16 yaşındaki kızın avukatı Düşün Altuntaş, Medyaport'a yaptığı açıklamada, yaşananları şöyle aktardı:

"16 yaşındaki kız çocuğu, erkek arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir sokakta otururken, 3 bekçi gelip kimlik istemiş. Bekçilerden biri daha sonra kız çocuğuna, 'Madem böyle şeylere isteğin var, benimle yap o zaman' diyerek, sözlü tacizde bulunmuş. Daha sonra hukuksuz bir biçimde, hiçbir şekilde Savcılık talimatı olmadan kız arkadaşımızı ve erkek arkadaşımızı alarak, karakola getirmişler.

Karakolda da arkadaşımızın üzerine birden fazla polis, 'Sen iftira atıyorsun' diye üstüne gelmişler. Hatta kadın bir polis ittiriyor ve nezarethaneye atıyor arkadaşımızı. Arkadaşımız cep telefonundan avukatı olarak beni aradı bu sırada. Biz telefonda konuşurken, buna izin vermediler ve telefonunu zorla kapattırdılar. Ardından 'sen iftira atıyorsun' diye bağırıp, kötü muamelede bulunmuşlar. 'Özür dilersen ve iftira attım' dersen, senden şikayetçi olmayacağız' diye tehdit etmişler.

Çocuk Büro'ya getirmeden önce Hastane'ye götürüyorlar. Hastane'ye getiren polis, arkadaşımızı tehdit eden polis.

Biz haberi alır almaz iki avukat olarak Çocuk Büro'ya geldik. Ancak bizi görüştürmediler, iki avukat olarak dışarıda bekletildik. Israrımız ve tartışmalar sonucu içeri girdik. Şu an bekçiler ve polisler hakkında şikayetçi olacağız. Bunun için bekliyoruz."