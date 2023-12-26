Kadıköy'de çalışma yapılan binada çökme: Bir işçi enkaz altında kaldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Caferağa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle çalışma yapılan bir binada çökme meydana geldi, işçilerden biri enkaz altında kaldı.

Neşe Sokak'taki 3 katlı binada itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, enkaz altındaki kepçe operatörü işçi çıkarıldı. İşçinin binanın yıkımı sırasında çöken duvarın altında kaldığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumu iyi.

Belediyeden açıklama

Kadıköy Belediyesi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

"Kadıköy Neşe Sokak'ta bir binada gerçekleştirilen kontrollü yıkım esnasında çökme meydana geldi. Ekiplerimiz anlık olarak bölgeye yönlendirildi.

Enkazda kalan işçi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan işçiye acil şifalar diliyoruz."