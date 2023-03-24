Kadıköy'de 3 bin 318 bina riskli zeminde

Olası Marmara Depremi’nden etkilenecek ilçelerin başında İstanbul'un Kadıköy ilçesi geliyor. Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan “Mevcut Durum 2030” başlıklı raporda zemin sıvılaşması riskinin yüksek olduğu bölgelere dikkat çekildi.

Raporda riskli zemininin toplam alanın yüzde 16’sını oluşturduğu ve bu alanlardaki bina sayısının toplam bina stokunun yüzde 12.1’i olan 3 bin 318 adete denk geldiğinin altı çizildi.

Milliyet'te yer alan habere göre raporda Marmara Denizi’nde 7,5 büyüklüğünde deprem olması durumuna ilişkin öngörüler şöyle:

“Kadıköy’deki binaların yüzde 27’sinin hafif, yüzde 10’unun orta, yüzde 2’sinin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Olası 7,5’lik bir depremde Kadıköy’deki binaların ortalama yüzde 13’üne denk gelen 3 bin 139 yapı orta ve üstü seviyede hasar görmesi öngörülmektedir. Deprem sonrası ilçede yaklaşık 13 bin 585 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 40 bin 755 kişinin acil barınma ihtiyacı olacaktır.”