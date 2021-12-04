Kadıköy'de 10 katlı binada yangın

Yangın saat 06:00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ev adeta alev topuna döndü.

Üst katlara sirayet etmeye başlayan alevler büyük korku yaşattı. Çevredeki diğer apartman sakinlerinin korkuyla sokağa çıktığı yangında daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi altına alındı. (İHA)