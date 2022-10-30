Kadıköy Sineması'ndan 'Boğaziçi Film Festivali' açıklaması

Boğaziçi Film Festivali'nin yaptığı açıklamayla, festivalde aldığı ödülü TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden Yönetmen Özcan Alper'i kınaması üzerine Kadıköy Sineması önümüzdeki yıllarda Boğaziçi Film Festivali'ne ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.
Kadıköy Sineması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Boğaziçi Film Festivali'ne önümüzdeki yıllarda ev sahipliği yapmayacağımızı sinema sektörünün tüm paydaşlarına duyururuz" denildi.
Festival, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. Vakfın yönetimi AKP'ye yakınlığı ile biliniyor.