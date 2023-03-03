Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 5 yıl 3 ay hapis

İstanbul, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık Emrah Yılmaz, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yılmaz, savunmasında, mağdur Azize Nur Kaya ile tartışırken yerinden hiç kalkmadığını belirterek, "Olay kapanacakken Senanur müdahil oldu. Kendisinin bana tekme attığını Azize doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya'ya yönelik, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi. (AA)