Kadıköy esnafı Söğütlüçeşme'de AVM istemiyor

Kamusal arazilere/ihalelere devletteki bağlarıyla konduğu bilinen Akfen ve Fıratcan İnşaat uzun zamandır gözünü Söğütlüçeşme istasyonu bölgesine dikti. Fikirtepe'ye yapılan gökdelenler, Kadıköy'deki kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak Söğütlüçeşme'ye AVM yapılması planlanıyordu. Eylemler yapıldı, davalar açıldı, AVM projesi iptal edildi ancak AVM'den vazgeçilmedi.

Dün Kadıköy esnafı konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Muhitimiz sahipsiz değildir" dedi.

"Kadıköy esnafı" açıklaması şöyle:

'500 kadar ağaç katledildi'

"'Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi' adı altında, proje yeniden başlatıldı. Biz Kadıköy esnafının da destek verdiği eylemler yapıldı, imzalar toplandı ve yeniden davalar açıldı. Ancak ne halkın ihtiyaçlarını, ne çevreyi, ne afet gerekliliklerini ciddiye alan Akfen, dava sürecini beklemeden inşaatı hızlandırdı. Söğütlüçeşme Marmaray İstasyonu bölgesinde 500 kadar ağacı katletti.

'Kadıköy’ün göbeğine yapılan alışveriş merkezine karşı çıkıyoruz'

Kadıköy'ün eski esnafından İhsan Amcaoğlu, 1985 yılında Söğütlüçeşme istasyonuna meyve fidanlarını kendi elleriyle dikti. Söğütlüçeşme istasyonu faaliyete başladığında alanı çok boş gören İhsan Bey; Yalova'dan, başka kentlerden meyve fidanları taşıyarak 'trenden inenler meyve yesin' diyerek bu bölgeyi ağaçlandırdı. İhsan Bey, sadece Söğütlüçeşme istasyon alanına değil Ziverbey'den, Kuyubaşı'na, Kızıltoprak'tan E-5 çıkışına yol kenarlarındaki dev ağaçların hepsini kendisi dikti. Dönemin belediye başkanı onun bu gayretini görünce, ona yardım etmesi için iki işçi verdi; hatta istasyonun yanıbaşındaki yeşil alana onun ismini vermek istedi ama Amcaoğlu bunu kabul etmedi.

İşte biz İhsan Amcaoğlu'nun geleneğinden gelen, Kadıköylülerin yaşam alanlarını dert edinen, birlikte yaşayan ve devinen Kadıköy esnafı olarak halkın gereksinimlerini karşılamak yerine, yükünü artıran; hayatı zorlaştıran ve hiçbir gereği olmayan bir ulaşım projesini bahane ederek Kadıköy’ün göbeğine yapılan alışveriş merkezine karşı çıkıyoruz.

Asıl güvenlik tehdidi Akfen'in kârlarında gizli

Gar projesinden vazgeçmiş görünüyorlar ama AVM'yi gerekçelendirmek için hiçbir gereği olmayan bir viyadük projesini önümüze koyuyorlar. Tabii Haydarpaşa'yı ekarte etme planlarının hep cepte tutulduğunu da biliyoruz. Kapalı kapılar ardında zaman içinde burayı genişletmeyi planladıklarını duymayan kalmadı. Şimdilik kaldırımları kaldırıp insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar, ama daha geniş bir alana yayılmayı istediklerini biliyoruz.

Her gün yüzlerce hatta binlerce kişi tehlikeli bir virajı olan bir yoldan geçmeye zorlanırken, TCDD istasyon girişindeki gar büfelerini buradan 'inşaat alanında güvenlik' gerekçesiyle kovmaya çalışıyor. Akfen ise imar planları netleşip kaldırımlar işgal edilirken borsadaki değerini yükseltiyor.

Kadıköy sahipsiz değil

Kadıköy’ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne aykırı bir şekilde yapılan bu projeyle kamusal alanlar yabancı firmalara satılıyor. Bu yabancı firmaların doluştuğu 108 dükkan sayesinde Kadıköy'e ulaşım daha zorlaşacak, trafik daha da kitlenecek. Dahası yüksek fatura ve kiralarla debelenen Kadıköy esnafına haksız rekabet yapılarak daha da zorlanacak.

Her yer AVM her yer otopark.

İnsan ve diğer tüm canlıların ihtiyacı olan doğal ve sağlıklı ortamlar yok ediliyor.

Buna dur diyecek olanlar da bizleriz, Kadıköylülerdir. Muhitimiz sahipsiz değildir."